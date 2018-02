‘Of er Rolexen zijn beloofd? Nee, die tijden zijn wel geweest’

Hidde Jurjus staat onder contract bij PSV, maar wordt verhuurd aan Roda JC Kerkrade. De doelman kon zijn eigenlijke werkgever woensdag een dienst bewijzen, maar verloor in het eigen Parkstad Limburg Stadion met 2-4 van Ajax. Jurjus erkent dat hij vóór het duel contact heeft gehad met spelers uit Eindhoven.

“Ik zit in een app-groep met een paar jongens. De jongens hoopten dat ik met Roda zou winnen van Ajax of gelijk zou spelen. Helaas heb ik dat niet voor ze kunnen regelen. Of er Rolexen zijn beloofd? Nee, die tijden zijn wel geweest denk ik. Dat zat er helaas niet in”, glimlacht Jurjus voor de camera van Voetbal Inside.

“Ik kreeg een appje: het is aan jou. De normale berichten dat ik punten van ze af moet pakken. Gewoon motiverende berichten, maar helaas”, besluit de 23-jarige Jurjus, die zijn 26e wedstrijd keepte voor Roda. Daarin kreeg de Achterhoeker 51 doelpunten om de oren en drie keer hield hij zijn doel schoon.

Als Jurjus zou moeten kiezen tussen het kampioenschap van PSV en handhaving met Roda, dan hoeft hij niet te twijfelen: “Ik kies nu altijd voor Roda. Dat is mijn werkgever. Ik werk en leef hier en niet bij PSV. Het heeft niets met elkaar te maken, dus gelukkig kan PSV kampioen worden en kunnen wij ons veilig spelen. Ik ben maar met één ding en dat is dat wij ons handhaven.”