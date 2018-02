‘Ongeacht zijn gevoelens is Napoli de enige club die recht heeft op Younes’

Amin Younes stond de afgelopen tijd in het middelpunt van de aandacht. De Duitse vleugelaanvaller leek Ajax in januari te verruilen voor Napoli, maar de transfer ging uiteindelijk om een onduidelijke reden niet door. Afgelopen maandag speelde Younes weer mee met Jong Ajax en hij zei dat hij contractverlenging in Amsterdam tot de mogelijkheden behoort, maar die uitspraken zijn niet zo goed gevallen bij Napoli.

I Partenopei blijven namelijk volhouden dat Younes al een contract ondertekent heeft bij de club. “Wat de speler ook zegt, hij kan het contract wat hij bij Napoli heeft getekend niet negeren. Het blijft een feit dat hij een contract heeft ondertekend met de ingang van 1 juli 2018 en deze overeenkomst is ook ingediend bij de Italiaanse voetbalbond”, zegt Mattia Grassani, advocaat van Napoli, in gesprek met Mediaset.

“Ongeacht zijn gevoelens is Napoli de enige club die recht heeft op Younes. Als Younes besluit om deze overeenkomst te negeren, neemt hij alle financiële en disciplinaire verantwoordelijkheden ook op zich”, concludeert Grassani, die er dus van overtuigd is dat Younes vanaf komende zomer speler van Napoli zal zijn. Volgens Tuttosport zal er een juridische strijd losbarsten als de aanvaller in juli niet naar Napels vertrekt. Hij zou namelijk reeds een vijfjarig contract hebben ondertekend.

Younes speelde afgelopen maandag met Jong Ajax mee in de wedstrijd tegen Helmond Sport. “Of ik komende zomer wél naar Napoli ga, weet ik nog niet, dus kan ik je nu niet vertellen. Het gaat er nu om kampioen te worden met Ajax”, zei hij na afloop van het met 2-0 gewonnen duel tegenover De Telegraaf. Hij liet de optie open om zijn contract te verlengen. “Dat weet ik nog niet. Maar ik kan niks uitsluiten.”