Ziyech: ‘Laat ze maar schrijven, ik doe het wel met m’n voeten’

Hakim Ziyech werd aan het einde van de wedstrijd tegen NAC Breda uitgefloten en liet in gebaar merken daar niet van gediend te zijn. Tegen Roda JC Kerkrade (2-4) haalde hij zijn gram, want de middenvelder scoorde op fraaie wijze de 1-2. De kritiek die hij na het duel met NAC kreeg, doet hem niet veel.

“Het maakt mij niet zoveel uit. Er wordt van alles geschreven en dat soort gekkigheid. Laat ze maar schrijven. Ik doe het wel met m’n voeten”, aldus de Marokkaans international voor de camera van de NOS. Heel tevreden kon men bij Ajax echter niet zijn, want PSV maakte eerder op de woensdagavond geen fout.

“Ja, maar het enige dat wij kunnen doen is zelf winnen. Opjagen tot het einde? Ja, dat is het enige dat je kunt doen”, aldus Ziyech. Over de wedstrijd tegen Roda was de linkspoot redelijk tevreden: “Ze hadden een snelle counter waarna het gelijk raak was, maar ik denk dat we daarna helemaal niet meer in de problemen zijn geweest.”

“We vergaten de 1-3 te maken. Dat gebeurde pas laat, waardoor we het onszelf moeilijk maakten. We zijn rustig gebleven en hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Ze stonden wat compacter en bleven rustig, maar ze hebben ons niet echt in de problemen gebracht.” Ajax neemt het komende zondag in de Johan Cruijff ArenA op tegen FC Twente.