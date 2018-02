‘Er was contact met PSG, maar ik wilde bij Barcelona blijven’

Xavi Hernández heeft jarenlang met veel plezier gevoetbald bij Barcelona, maar de middenvelder heeft in zijn Europese carrière ook de kans gehad om voor een andere grootmacht uit te komen. De routinier, tegenwoordig nog actief bij Al-Sadd, zegt dat Paris Saint-Germain in het verleden polste of hij interesse had in een overstap.

“Er was contact met PSG, dat klopt. Maar ik wilde bij Barcelona blijven. Dat was een probleem. Of nou, een probleem… Ik heb altijd gezegd dat mijn hart bij Barcelona lag en dat ik nooit weg wilde. Er waren wel discussies met mijn broer na het Guardiola-tijdperk, rond 2011 of 2012 (Josep Guardiola vertrok in de zomer van 2012, red.). Maar niets meer.”

“Maar het is normaal dat, als je bij een grote club zit en het niet goed gaat, je denkt dat je weg wil. Maar nee, uiteindelijk is mijn prioriteit altijd Barcelona geweest. Ik wilde nadien mijn tijd bij Barcelona zo lang mogelijk verlengen, omdat ik daar gelukkig was”, aldus Xavi, geciteerd door RMC. Uiteindelijk verliet de Spanjaard in 2015 Barcelona voor het avontuur in Qatar.