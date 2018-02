PSV vestigt clubrecord na hoogstandje van De Jong

PSV heeft de 22e thuiszege op rij geboekt in de Eredivisie: een clubrecord. De Eindhovenaren hadden aan een doelpunt van Hirving Lozano genoeg om Excelsior puntloos naar huis te sturen: 1-0. Excelsior had op 27 mei 1985 overigens voor het laatst gewonnen van PSV en pakte sindsdien slechts twee punten in 22 competitieduels met de huidige koploper van de Eredivisie.

PSV kreeg de eerste kansen van de wedstrijd: Joshua Brenet schoot op aangeven van Steven Bergwijn naast en een poging van Lozano werd geblokt. De beste mogelijkheid in de beginfase was echter voor de bezoekers: Mike van Duinen raakte de lat en in de daaropvolgende actie ging de spits na licht contact met Jeroen Zoet naar het gras, maar de scheidsrechter legde de bal niet op de stip. Niet heel veel later, in minuut zestien, werd het 1-0: Lozano schoot diagonaal raak na een hakballetje van Luuk de Jong. De Mexicaan heeft nu meer doelpunten gemaakt dan welke Eredivisie-speler dit seizoen dan ook: dertien stuks.

Hier komt PSV goed weg! 😮 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

PSV nam de wedstrijd stevig in handen en kwam in het vervolg van het eerste bedrijf nauwelijks meer in de problemen. De thuisploeg kreeg zelf nog enkele kansen om de marge te verdubbelen: een kopbal van Bergwijn werd voor de lijn weggekopt door Jurgen Mattheij en Theo Zwarthoed redde op een schot van De Jong. Excelsior mocht overigens van geluk spreken dat men met elf man op het veld mocht blijven staan, want Mattheij kreeg niet eens een kaart voor een gemene overtreding op de hielen van De Jong.

PSV haalde in de tweede helft niet het niveau van voor de onderbreking. De eerste mogelijkheid viel pas na een klein uur te noteren toen Santiago Arias van afstand rakelings over schoot. Phillip Cocu liet Albert Gudmundsson, Gastón Pereiro en Pablo Rosario warmlopen, maar voerde pas na 74 minuten zijn eerste wissel door: Mauro Júnior werd afgelost door Rosario. Daarvoor was PSV dicht bij de 2-0 geweest toen Zwarthoed een kopbal van De Jong klemvast pakte. Een paar minuten later, in minuut 77, volgde een nieuwe kans in het Philips Stadion.

Bergwijn trachtte er na een mooie actie 2-0 van te maken, maar zijn schot miste kracht om Zwarthoed serieus op de proef te stellen. Door de minimale marge bleef het spannend in Eindhoven. Lozano kreeg een kans om aan de onzekerheid een einde te maken, maar hij ging voor eigen succes terwijl hij beter had kunnen voorgeven, terwijl een doelpunt van Stanley Elbers in de blessuretijd vanwege hands werd afgekeurd. PSV moet nu hopen dat achtervolger Ajax later op de avond punten verliest op bezoek bij Roda JC Kerkrade. Het huidige verschil met de runner-up bedraagt tien punten.