‘Bad boy’ De Jong bijt van zich af: ‘Mensen komen daarvoor naar het stadion’

Nigel de Jong verliet vorige maand Galatasaray transfervrij en wist al snel een nieuwe werkgever te vinden in 1. FSV Mainz 05. De middenvelder heeft in de loop der jaren een imago van 'bad boy' opgebouwd, aldus BILD, mede door de fameuze karatetrap in de WK-finale, waarbij Xabi Alonso het slachtoffer was. In gesprek met de Duitse krant zegt De Jong dat dat imago onzin is.

"Het is vandaag de dag niet makkelijk een 'bad boy' te zijn. Overal zijn er camera's en men drukt bij een overtreding meteen een stempel op je. In het verleden gaven spelers de tegenstander soms een klap of een elleboogstoot", aldus de routinier, die er geen probleem mee heeft dat hij als slechte jongen gezien wordt: "Met dit imago houd ik de mensen op afstand."

De Jong gelooft dat de ware krijgers momenteel uitsterven in het moderne voetbal. "Je ziet niet zoveel vechters meer. Ze waren er altijd: Neeskens, Matthäus, Sammer, Davids, Redondo, Emerson, Makélélé. Toen Roy Keane tegenover Patrick Vieira stond, keek ik altijd graag naar die gevechten. Mensen komen daarvoor naar het stadion. Niet alleen om Lionel Messi tegen Cristiano Ronaldo te zien, maar ook om twee vechters te zien die weten dat het een echte confrontatie gaat worden.”