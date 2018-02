Klopp ‘blundert’: ‘Een verkeerd signaal, het zit niet in het DNA van Liverpool’

Liverpool speelde zondag gelijk tegen Tottenham Hotspur na een krankzinnige slotfase waarin Harry Kane in blessuretijd via een strafschop de eindstand bepaalde (2-2). Emmanuel Petit zag dat manager Jürgen Klopp Sadio Mané, Georginio Wijnaldum en Jordan Henderson wisselde en dat vindt de Fransman onbegrijpelijk.

"Het was een exceptioneel einde van de wedstrijd. Ik vind dat Klopp blundert, vooral in de laatste twintig minuten door aanvallende spelers te wisselen voor verdedigende spelers", aldus Petit tegenover SFR. “Hij had de wedstrijd in handen, zelfs als Tottenham een comeback had gemaakt in de tweede helft. De wedstrijd was in de eerste helft volledig onder controle van Liverpool."

“Het doet mij denken aan die keer dat Unai Emery (trainer Paris Saint-Germain, red.) in het tweede duel met Barcelona in de Champions League, waar hij bij een 3-1 tussenstand defensieve wissels uitvoerde. Ik geloof dat het een verkeerd signaal afgeeft aan de spelers, zeker in de Engelse cultuur waar men eerder uit is op aanvallen en doelpunten maken in plaats van het resultaat te verdedigen."

"Het zit niet in het DNA van Liverpool om op resultaat te voetballen. Het was een fout van Klopp, maar ik ben wel fan van zijn karakter”, besluit de oud-voetballer. Klopp was na afloop vooral furieus op de arbitrage: “Het is heel moeilijk om de beslissingen te accepteren. Het resultaat is enorm beïnvloed door de beslissingen van de grensrechter. Ik mag pas een half uur na de wedstrijd bij de scheidsrechters komen, maar denk je dat hij niet naar mij toe zal komen om te zeggen dat hij een fout heeft gemaakt?"