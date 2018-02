‘Herrera en consorten mogelijk bestraft vanwege vermeend matchfixing’

Ander Herrera en andere (ex-)spelers van Real Zaragoza én Levante worden mogelijk voor de rechter in Spanje gesleept, zo melden Cadena Ser en the Sun. Levante, de tegenstander van de middenvelder en diens voormalig ploeggenoten, zou bij een cruciale wedstrijd tussen Zaragoza en Levante in 2011 mogelijk expres verloren hebben om Zaragoza te behoeden van degradatie, in ruil voor geld.

In Spanje doet men al drie jaar onderzoek naar de wedstrijd tussen de twee clubs, een duel dat eindigde in een 2-1 overwinning voor Zaragoza. Het gevolg was dat Deportivo la Coruña degradeerde. Herrera, tegenwoordig actief bij Manchester United, en enkele andere spelers zouden mogelijk betrokken zijn bij een deal met de spelers van Levante om een gunstige uitslag te realiseren.

Herrera heeft eerder al in felle bewoordingen kenbaar gemaakt dat hij op geen enkele manier te maken heeft met matchfixing. Ook onder meer Gabi, speler van Atlético Madrid, zou mogelijk iets verkeerds gedaan hebben. Ook trainer Javier Aguirre en directeur Antonio Prieto zouden destijds betrokken zijn geweest bij de matchfixing. Komende zomer wordt de zaak naar verluidt verder behandeld.