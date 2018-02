PSV-talent wees Liverpool de deur: ‘Eigenlijk is hij een uniek mannetje’

Mauro Júnior staat pas sinds vorig jaar definitief onder contract bij PSV, maar was in de jaren ervoor ook al in beeld in Eindhoven. De middenvelder, die steeds nadrukkelijker aan de poort begint te rammelen bij de hoofdmacht, werd op veertienjarige leeftijd ontdekt door Richard Mettes toen hij nog voor Deportivo Brasil uitkwam.

“Toen ik Mauro zag spelen, wist ik meteen dat hij iets bijzonders was. Ik heb Marcel Brands gebeld en hem gezegd dat ik een heel bijzonder talent had gezien en dat we nu actie moesten ondernemen, omdat als bijvoorbeeld Corinthians hem zou overnemen hij vier jaar later tien keer zo duur zou zijn. Marcel reageerde vol ongeloof en dacht dat we hem nooit vier jaar konden vasthouden”, blikt de scout terug in gesprek met Voetbal International.

Mauro mocht pas op zijn achttiende officieel een contract tekenen bij PSV, maar kwam vanaf 2013 wel jaarlijks een paar weken meetrainen in Eindhoven. De goede ervaringen die hij daar opdeed, zorgden ervoor dat Liverpool tevergeefs aanklopte bij de aanvallende middenvelder: “Hij kwam in een warm bad bij PSV, hij is iedere keer heel goed ontvangen door trainers, spelers en medewerkers. Mauro is heel open en toegankelijk en hij behandelt iedereen gelijk. Eigenlijk is hij ook een heel uniek mannetje.”