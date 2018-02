Feyenoord maakt zich op voor affiche met meeste rode kaarten ooit

Feyenoord gaat donderdag tegen FC Groningen op zoek naar eerherstel. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verloor zondag met 1-0 van VVV-Venlo en verkeert in slechte vorm. De balans tegen Groningen is de afgelopen seizoenen echter positief. Opta blikt vooruit op het duel in De Kuip, donderdag vanaf 20.45 uur.

O De laatste keer dat Feyenoord een Eredivisie-wedstrijd van FC Groningen verloor was op 30 oktober 2011 (toen 6-0), sindsdien zijn de Rotterdammers al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen tegen de Groningers (acht zeges, vier remises).

O Er vielen achttien rode kaarten in Eredivisie-duels tussen Feyenoord en FC Groningen; in geen enkele Eredivisie-ontmoeting werd er vaker rood getrokken.

O FC Groningen kwam niet tot scoren in zes van de laatste negen competitieduels met Feyenoord, waaronder de laatste drie; Michael de Leeuw was 326 minuten geleden de laatste die namens Groningen scoorde tegen Feyenoord.

O Feyenoord staat momenteel al op één competitienederlaag meer (vijf) dan vorig seizoen (vier); deze eeuw stond slechts één regerend landskampioen er slechter voor na 21 duels (AZ in 2009/10, 29 punten) dan Feyenoord nu (36 punten).

O Steven Berghuis, die direct betrokken was bij de laatste vijf Eredivisie-treffers van Feyenoord in De Kuip (drie goals en twee assists), gaf tegen geen ploeg zoveel assists als tegen FC Groningen (vier).

O Tonny Vilhena kwam in drie van de laatste vier Eredivisie-duels met FC Groningen tot scoren en speelde tegen geen ploeg zoveel competitiewedstrijden zonder er een te verliezen (tien: zeven zeges, drie remises).

O FC Groningen verloor dit seizoen al zeven keer een uitwedstrijd in de Eredivisie, even vaak als in heel 2016/17.

O De laatste 135 speelminuten buitenshuis leverden de Groningers slechts twee schoten op doel op (een tegen Willem II, een tegen Vitesse); beide waren pogingen van buiten de zestien.

O Van alle spelers met minstens honderd luchtduels dit Eredivisie-seizoen heeft enkel Willem Janssen (69,3 procent) een hoger winstpercentage dan Samir Memisevic (66,1 procent).

O Ernest Faber won als trainer slechts een van zijn zestien competitieduels met ploegen uit de traditionele top drie (vijf remises, tien nederlagen): als trainer van NEC won hij op 20 december 2015 met 3-1 van Feyenoord.