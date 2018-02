Koeman: ‘Als hij laat zien dat hij een van de besten is, waarom niet?’

Arjen Robben zwaaide eind vorig jaar, nadat het deelname aan het WK voor Oranje definitief uit zich was verdwenen, af als international, maar Ronald Koeman heeft de hoop om over de aanvaller van Bayern München te kunnen beschikken niet helemaal opgegeven. De dinsdag aangestelde bondscoach van het Nederlands elftal wil in ieder geval een belletje richting Beieren plegen.

“Ik bedoel: het zou gek zijn als ik niet eens ga luisteren bij hem, hoe hij zaken ziet en beleeft”, tekende het Algemeen Dagblad op tijdens de presentatie van Koeman. Diens voorganger Dick Advocaat haalde Robin van Persie weer bij het Nederlands elftal en ook de nieuwe keuzeheer sluit de deur niet voor de spits van Feyenoord: “Als hij die fitheid toont en laat zien dat hij nog steeds een van de besten is... Wie ben ik dan om hem niet te selecteren? Leeftijd maakt niet uit, wat uitmaakt is wat ze laten zien”, refereert hij tegelijkertijd naar Wesley Sneijder.

Koeman en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma werden dinsdag voorgesteld aan het Nederlandse publiek, maar de staf van de nieuwe bondscoach is nog niet rond: “Er lopen gesprekken. Ik ga niet ontkennen dat we praten met Kees van Wonderen en Patrick Lodewijks. Als alles definitief is, wordt het vanzelf naar buiten gebracht door de KNVB. Duidelijk is dat er grotendeels een nieuwe staf komt”, noteerde Voetbal International.

Het Nederlands elftal mist door het op leeftijd raken van Wesley Sneijder creativiteit op het middenveld en Hakim Ziyech had hier een oplossing voor kunnen zijn. De spelmaker van Ajax koos echter voor Marokko, een scenario dat Koeman in de toekomst probeert te voorkomen. De bondscoach ziet dat er een groep spelers is die voor meerdere landen kan kiezen en hoopt er een rol in te kunnen vervullen om die spelers aan te moedigen voor Oranje te gaan: “Een actieve rol ook. Als ik dat soort spelers zie, wil ik er zo snel mogelijk bij zijn om de kans te vergroten dat die speler voor Nederland kiest.”