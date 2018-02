Bonucci in tranen: ‘Vlak daarvoor keek hij me aan en brulde hij als een leeuw’

Leonardo Bonucci maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Juventus en AC Milan, mede vanwege familieomstandigheden. Een van de zoontjes van de verdediger, Matteo, was destijds ernstig ziek. Het kind van de verdediger vocht voor zijn leven en Bonucci kan de verschrikkelijke dagen zich nog goed voor de geest halen.

"Vlak voordat hij de operatiekamer in ging, keek hij me aan en brulde hij als een leeuw. Het is de helderste en mooiste herinnering die ik kan terughalen van die afschuwelijke dagen. Ik vertelde hem altijd dat hij mijn leeuw was. Dus ondanks de situatie vond hij de kracht om tegen mij te brullen", legt een emotionele Bonucci uit in gesprek met Vanity Fair.

De problemen rond Matteo begonnen vlak voor het EK van 2016. "We werden op een dag wakker en zagen dat Matteo zich gek gedroeg. We gingen naar het ziekenhuis en kwamen er vervolgens 25 dagen niet meer weg. Op dat soort momenten realiseer je je wat je prioriteiten in het leven zijn. We hebben geluk gehad dat alles goed is verlopen. Ik heb een tatoeage op mijn schouder genomen van twee leeuwen. Matteo is het meest heldhaftig, Lorenzo (andere zoontje, red.) het meest nieuwsgierig."

Bonucci gaat in het vraaggesprek ook in op de vele negatieve reacties die via sociale media tot hem komen: "Ik lees bijna alles op sociale media. Wanneer ze mij of mijn familie beledigen, vooral als ze weten wat we hebben doorgemaakt… Dat doet mijn bloed koken. Je wilt ze thuis opzoeken en aanpakken, maar tegelijkertijd zijn dit de fans die je op straat om een selfie vragen. Je moet het commentaar van je af laten glijden. Sociale media kunnen gevaarlijk zijn, maar ook belangrijk om positieve berichten de wereld in te helpen."