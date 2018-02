Moddergooien in Zeist: ‘De vader van Sneijder heeft iemand zien rondlopen’

Terence Kongolo maakte afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AS Monaco, een transfer waarmee miljoenen euro’s aan commissies zijn gemoeid. De verdediger, die tegenwoordig het shirt op huurbasis draagt van Huddersfield Town, liet zijn belangen behartigen door de Stellar Group, maar ruilde die vervolgens in voor kantoor Wasserman van Rob Jansen. Erkan Alkan van Stellar is van mening dat de speler zich op onrechtmatige wijze heeft aangesloten bij Wasserman en dat Kongolo een contract bij hem heeft getekend waarin staat dat hij vijftig procent van zijn aandeel in een transfer zou afstaan. Zodoende heeft Stellar ‘een zeer fors geldbedrag’ aan commissie misgelopen. Maandag stonden alle partijen tegenover elkaar in Zeist.

In 2016 brak Kongolo met Alkan wegens een vertrouwensbreuk en maakte hij de overstap naar Wasserman. Alkan stelde toen plots dat Kongolo een tweede overeenkomst bij hem had getekend waarin zou staan dat hij niet tussentijds kan opzeggen. Ook zou hierin opgenomen zijn dat de speler bereid is grote bedragen af te staan aan Alkan bij een transfer en een boete betaalt van 50.000 euro als hij zich niet aan deze afspraken houdt. Kongolo ontkent zijn handtekening gezet te hebben en de KNVB heeft die verbintenis ook niet ontvangen. Dat is onzin volgens Joes Blakborn, de advocaat van Alkan.”Hij heeft het getekend op 3 september 2015. In het bijzijn van getuigen. Ik heb hier de verklaringen van die getuigen”, zei Blakborn maandag volgens De Telegraaf.

Harro Knijff, de advocaat van Kongolo en zaakwaarnemer Jansen, kaatste de bal direct terug door te zeggen dat dit onmongelijk was. “Want Terence speelde die avond met het Nederlands elftal tegen IJsland in de ArenA en reed pas om middernacht met de bus van Oranje terug naar het Hilton-hotel in Amsterdam.” Blakborn dacht daar anders over: “Er heeft wel degelijk een ontmoeting plaats gehad. De vader van Wesley Sneijder heeft ook verklaard dat het normaal is dat familie of relaties ’s nachts nog het hotel bezoeken en in de bar plaatsnemen. Hij heeft ook iemand zien rondlopen.”

Volgens Knijff heeft het kamp Alkan valsheid in geschrifte gepleegd. “Het is naar de mening van Kongolo gewoon vals. Je hoeft ook geen visuele handicap te hebben om er aan voorbij te gaan. De laatste pagina van de tweede overeenkomst is precies dezelfde als de tweede pagina van de overeenkomst die bij de KNVB ligt. Het is knip en plakwerk. Waarom zou je als speler überhaupt op één dag twee overeenkomsten tekenen? En dan zou je die tweede goed vinden om de helft van het aandeel van je eigen transferopbrengst af te dragen of 50.000 euro boete te betalen aan je eigen zaakwaarnemer?”

Alkan beschuldigde Jansen er op zijn beurt van dat hij Kongolo van hem heeft afgepakt. Om die reden eist hij een schadeloosstelling van enkele miljoenen. “Kongolo had Jansen nog nooit gesproken. Er wordt nu geïnsinueerd dat Jansen met een vrachtwagen vol scooters en rolexen naar zijn huis in Barendrecht is gereden. Hij heeft ook nooit de naam van Kongolo bij Everton laten vallen, zoals wordt beweerd.” Over enkele weken doet de arbitragecommissie uitspraak.