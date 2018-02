Jörgensen heeft spijt van reactie: ‘Gesprek gehad met de trainer’

Nicolai Jörgensen werd zondagmiddag op bezoek bij VVV-Venlo bij een 0-0 tussenstand en met nog tien minuten op de klok naar de kant gehaald door Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. De coach van de Rotterdammers besloot om Robin van Persie in het veld te brengen. Jörgensen baalde zichtbaar van de wissel en uitte dat zichtbaar door met een lang gezicht de bank op te zoeken en met tegenzin Van Bronckhorst een handje te geven. Een dag later komt de Deen met excuses.

Jörgensen speelde zeker niet zijn beste wedstrijd voor Feyenoord, dat met 1-0 ten onder ging door een benutte strafschop van Clint Leemans. "Ja, ik was gefrustreerd. Het was niet onze wedstrijd, ook niet die van mij. Ik was boos op mezelf", zegt hij tegenover Feyenoord TV. "Het was natuurlijk niet goed om mijn emoties zo te uiten. Ik heb vanochtend een gesprek gehad met de trainer en ik heb hem uitgelegd waarom ik zo reageerde. Het was niet eerlijk naar hem en naar het team toe. Het zal ook zeker niet meer gebeuren.”

De regerend landskampioen heeft niet veel tijd om te treuren van de nederlaag, want donderdag staat de thuiswedstrijd tegen FC Groningen alweer op het programma. "We moeten revanche nemen na de nederlaag van gisteren. Gewoon het veld opstappen met dezelfde passie die we altijd hebben en alles geven. We speelden niet goed, dus dan kun je het beste weer fit worden en de volgende wedstrijd winnen."