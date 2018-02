Feestje Neymar valt verkeerd: ‘PSG respecteert ons niet, heeft schijt’

Zondagnacht hield Neymar een feestje in een chic etablissement in Parijs naar aanleiding van zijn 26ste verjaardag. Dinsdag wacht voor de Braziliaan echter alweer de confrontatie met Sochaux in het kader van de Coupe de France. Florian Tardieu ziet het feestgedruis van Neymar en zijn ploeggenoten als een teken van minachting naar de aankomende tegenstander van Paris Saint-Germain.

"Sorry dat ik dit zeg, maar ze hebben schijt aan ons", zegt de aanvoerder van Sochoux maandag op een persconferentie in de aanloop naar de achtste finale van het bekertoernooi, geciteerd door verschillende Franse media. "Ik vind het absoluut niet leuk. Ze hebben ook nog eens de kwartfinale al op hun kalender en op hun website gezet. Ze respecteren ons niet", aldus Tardieu.

De middenvelder is van huis uit een fan van Olympique Marseille. "Het is speciaal. Als voetballer droom je altijd van zulke tegenstanders. Als een fan van Marseille is het mijn grootste droom om de Klassieker te spelen, dus dit is een beetje mijn Klassieker. Het doet pijn om te zeggen, maar PSG is een grote club. Ze vernietigen alles wat op hun pad komt. Het zal niet makkelijk worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we een kans maken."