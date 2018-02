‘Je ziet aan ‘Gio’ dat hij zich geen raad weet met Van Persie’

Feyenoord verloor zondag met 1-0 van VVV-Venlo en ook Robin van Persie kon de Rotterdammers niet voor een nederlaag behoeden. De spits viel na 82 minuten in voor Nicolai Jörgensen en na 88 minuten maakte Clint Leemans er 1-0 van. Rob Baan stelt bij RTV Rijnmond vast dat de terugkeer van Van Persie ‘ontzettend veel aandacht’ heeft gekregen.

De voormalig technisch directeur van Feyenoord vermoedt ook dat de komst van de recordtopscorer van het Nederlands elftal voor ‘onrust’ heeft gezorgd: “Je ziet dat hij (Giovanni van Bronckhorst, red.) zich geen raad weet met Van Persie: ‘wat moet ik met hem?’ Hij moet blijkbaar langzaam gebracht worden, terwijl wij allemaal het idee kregen dat hij fit is. Je brengt hem tien minuten, dan twintig en dan probeer je het een halve wedstrijd.”

De 74-jarige Baan voegt eraan toe dat Feyenoord niet meer ‘de eenheid’ is die men vorig seizoen was, maar Feyenoord krijgt komende donderdag al de kans om zich enigszins te revancheren. De huidige nummer vier van de Eredivisie neemt het dan in de eigen Kuip op tegen FC Groningen, de nummer dertien van het klassement.