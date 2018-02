‘Hij zou blijven, dat hebben wij ook wel duidelijk gemaakt aan Chelsea’

AS Roma heeft afgelopen transferwindow Emerson Palmieri zien vertrekken naar Chelsea, maar heeft Edin Dzeko weten te behouden. De spits van de Romeinse club onderhandelde met the Blues over een overgang, maar een transfer ketste af. Monchi, technisch directeur van de Italiaanse grootmacht, zegt te denken dat Dzeko helemaal niet wilde vertrekken bij Roma.

Naar verluidt zouden de salariseisen van de Bosniër te gortig zijn geweest voor Chelsea. Ook was de Engelse topclub niet voldoen aan de eis van de spits dat hij een contract tot medio 2019 zou krijgen. “Ik ben ervan overtuigd dat als Edin Roma echt wilde verlaten, hij was vertrokken”, zegt Monchi zondag in gesprek met Mediaset.

"En dan hadden wij ook wel meegewerkt aan een transfer. We waren allemaal honderd procent overtuigd (dat hij zou blijven, red.). Dat hebben wij ook wel duidelijk gemaakt in de onderhandelingen met Chelsea", aldus de sportbestuurder. Dzeko zelf zei al dat hij Roma ziet als zijn thuis: "Het klopt dat er onderhandelingen gaande waren, dat is alles wat ik over dit onderwerp kan zeggen."

“Er waren veel geruchten, zowel volledig onjuiste als hele grappige claims. Ik was echt gevleid door de interesse van Chelsea, een club die ik echt respecteer en zeer bewonder. In de afgelopen weken deden er veel verhalen de ronde. Dat ik Roma zou verlaten. Maar ik ben nog steeds hier. Uiteindelijk ben ik blij dat ik bij Roma ben gebleven, want Roma is mijn thuis en een onuitwisbaar deel van mijn leven.”