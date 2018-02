Luuk de Jong: ‘We kregen genoeg kansen om er nog meer te scoren’

PSV had het zaterdagavond in de eerste helft lastig tegen PEC Zwolle, maar kwam op slag van rust na de rode kaart voor Mickey van der Hart op voorsprong en liep in de tweede helft uit naar een comfortabele 4-0 voorsprong. Luuk de Jong, goed voor een hattrick, was na afloop tevreden met de overwinning, al denkt hij ook dat er nog wel meer gescoord had kunnen worden. Bekijk de volledige reactie van de spits hieronder.