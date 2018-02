‘Ajax en United in verregaande onderhandelingen over Kluivert’

Manchester United is 'in verregaande onderhandelingen' met Ajax over een eventuele zomerse transfer van Justin Kluivert, zo verzekert de Daily Mirror. De Engelsen zouden welwillend staan tegenover een initiële transfersom van ruim elf miljoen euro, exclusief diverse variabele clausules.

Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong verlengden onlangs hun contract bij Ajax, maar een akkoord tussen Kluivert en Ajax laat altijd nog op zich wachten. De achttienjarige buitenspeler wil echter wel graag in de Johan Cruijff ArenA blijven, ook al blijft het wachten op witte rook over een contract ná 30 juni 2019.

Kluivert wilde afgelopen week niet te veel kwijt over zijn contractsituatie. "Dat bespreek ik gewoon zelf met Ajax en mijn zaakwaarnemer", vertelde de buitenspeler in gesprek met de regionale zender AT5. "Dan kijken we of we er uit kunnen komen. Of ik het wil? Wie niet? Tuurlijk wil ik bij Ajax blijven. We moeten met Ajax overleggen en met m'n zaakwaarnemer om eruit te komen."

De Britse krant schrijft José Mourinho de progressie van Kluivert al jaren met meer dan gemiddelde interesse volgt. De manager van Manchester United kent vader Patrick Kluivert immers van hun gezamenlijke verblijf bij Barcelona en maakte in die periode ook de geboorte van de jeugdinternational van Oranje mee. Na afloop van de onderlinge Europa League-finale spraken Mourinho en Kluivert even met elkaar, al moest daar volgens trainer en speler absoluut niets meer achter worden gezocht.