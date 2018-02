Sneijder schittert met fantastische vrije trap in de kruising

Wesley Sneijder heeft zijn tweede doelpunt voor Al-Gharafa te pakken. De middenvelder scoorde zaterdagmiddag de 0-1 tegen Al-Khor en deed dat op schitterende wijze. De recordinternational van het Nederlands elftal mocht na 24 minuten aanleggen voor een vrije trap en knalde kiezelhard raak in de korte kruising.

Doelman Abu Baker moest nog geen tien minuten later opnieuw vissen, want toen maakte Moaed Hassan er 0-2 van. Via Madson werd het nog 1-2. Sneijder maakte de negentig minuten vol. Door de overwinning staan de geelhemden na vijftien speelronden op de zesde plaats in de Qatar Stars League en de voorsprong op het in degradatienood verkerende Al-Kharitiyath bedraagt tien punten. Het verschil met de top drie bedraagt veertien punten.

BAM! 💥 Een HEERLIJKE vrije trap van Wesley Sneijder! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

Voor de 33-jarige Sneijder, die wederom de aanvoerdersband droeg, was he zijn tweede doelpunt voor Al-Gharafa. Hij kwam afgelopen dinsdag ook al tot scoren in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen het Oezbeekse Pakhtakor Tashkent, uit een strafschop. Dat duel werd met 2-1 gewonnen.