‘Goed om speeltijd op te doen in de Eredivisie, maar Ajax is voor nu prima’

Het middenveld bij Ajax is door de aanwezigheid van spelers als Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Siem de Jong en, de tegenwoordig in de verdediging opererende, Frenkie de Jong goed bezet. Carel Eiting is voorlopig nummer zes in dat rijtje en speelt zijn wedstrijden vooral voor Jong Ajax in de Jupiler League. Ongeduldig wordt het negentienjarige talent echter nog niet.

“Ajax gaf bij de start van het seizoen al aan dat ze met minimaal zes middenvelders aan de slag wilden. Weet je, er zijn meer scenario’s die goed voor je kunnen zijn. Dat is voor iedereen anders. Natuurlijk is het goed om in de eredivisie speeltijd op te doen, maar voor mij is de huidige situatie bij Ajax gewoon prima”, antwoordt hij op de vraag van Ajax Life of hij er niet over nagedacht heeft om zich te laten verhuren.

Eiting heeft dan ook niet het idee dat hij ‘kostbare tijd’ verspeelt bij de beloften en denkt dat hij, ook omdat hij wel met de hoofdmacht meetraint, nog veel kan leren in de Jupiler League: “Voor mij gaat het erom dat ik zo goed mogelijk speel bij Jong Ajax en dat ik de trainer ervan kan overtuigen dat hij op zeker moment voor mij moet gaan kiezen.”