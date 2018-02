Ramselaar: ‘Die beelden heb ik heel vaak teruggezien, mooi moment’

PSV neemt het zaterdagavond voor eigen publiek op tegen PEC Zwolle. Vorig seizoen won de koploper van de Eredivisie met ruime cijfers en was Bart Ramselaar trefzeker. De middenvelder bewaart goede herinneringen aan de wedstrijden met PEC Zwolle. Eerder dit seizoen werd in de absolute slotfase de zege veilig gesteld, terwijl PSV in het seizoen 2015/16 op de slotdag van de Eredivisie kampioen werd in Zwolle.