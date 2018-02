Conte sluit overstap uit: ‘Hij is vergeten dat ik nog vastlig bij Chelsea’

Antonio Conte wordt veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Chelsea en is, zo heeft de Italiaanse voetbalbond bevestigd, een van de kandidaten om bondscoach te worden bij de nationale ploeg van Italië. De manager van the Blues geeft donderdag op de persconferentie echter aan dat hij niet van plan is de regerend landskampioen te verlaten.

Alessandro Costacurta, voormalig teamgenoot van Conte én werkzaam bij de Italiaanse voetbalbond, heeft eerder aangegeven dat hij een bezoekje heeft gebracht aan Conte om te praten over een bondscoachschap, zoals hij dat ook heeft gedaan met Carlo Ancelotti. Conte sluit echter uit dat hij Chelsea gaat verlaten: "Ik kan jullie vertellen dat Costacurta een vriend van mij is, we speelden samen in de nationale ploeg van 1994."

"Misschien is hij vergeten dat ik nog achttien maanden een contract heb bij Chelsea en dat ik de wil en het verlangen heb om mijn contract uit te dienen", vervolgt Conte. "Al vanaf het begin van het seizoen zijn er veel geruchten over mijn persoon. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik het verlangen heb om hier te blijven werken en mijn werk goed te doen."

"Waarom er zoveel geruchten zijn? Geen idee. Mijn intentie is om het contract uit te dienen, ik respecteer het contract. We weten allemaal hoe moeilijk deze baan is, maar zoals jullie ook weten heb ik vertrouwen in mijn kunnen en de rest van de club. Dit is ook waarom ik een van de beste managers ben geworden: vertrouwen. Druk hoort bij het leven, ik hou ervan. Het zorgt ervoor dat je voor elkaar door het vuur wil gaan", besluit de Italiaan.