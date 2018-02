NEC blaast transfer van topscorer af: ‘Hij is heel erg ontgoocheld’

Sven Braken was op de laatste transferdag dicht bij een overstap, maar NEC wees een bod van FC Midtjylland af. “We zijn met een missie bezig en hebben onze topscorer hard nodig. Wij zijn blij met onze huidige selectie en gaan in alle rust door met het jagen op onze doelen”, reageerde technisch directeur Remco Oversier.

De 24-jarige Braken was bij Midtjylland in beeld om de naar Crystal Palace vertrokken Alexander Sörloth op te volgen en baalt van het mislopen van de transfer. “Sven is erg ontgoocheld en dat is menselijk, zeker in de context van zijn situatie”, zegt zaakwaarnemer Harmjan Schilperoort in gesprek met Voetbal International.

Volgens Schilperoord wilde Braken deze kans ‘met beide handen aanpakken’, ook om de ‘financiële verbetering’. De spits richt zich volgens zijn agent nu weer volledig op het restant van de tweede seizoenshelft met NEC. Braken kwam dit seizoen tot 11 doelpunten in 21 wedstrijden in de Jupiler League en gaf 6 assists.

Trainer Pepijn Lijnders liet donderdag aan De Gelderlander al weten dat hij niet rouwig is dat Braken in De Goffert blijft: “We wilden de groep in de winter bij elkaar houden. Het is natuurlijk een teleurstelling van één dag. Sven begrijpt hoe het werkt in het voetbal. Hij heeft gisteren goed getraind.” Braken, die eerder voor Almere City FC en MVV Maastricht speelde, heeft bij NEC nog een contract tot medio 2021.