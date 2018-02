‘Younes heeft getekend en vanaf 1 juli is hij speler van Napoli’

Amin Younes vertrekt komende zomer alsnog naar Napoli. Dat stelt Mario De Rossi, een advocaat die aan de transfer van de Duitse buitenspeler naar Napels werkte. In gesprek met Radio Crc laat hij weten dat Younes zijn contract in Italië al heeft getekend en komende zomer de overstap van Ajax naar Napoli maakt. Uitspraken van zaakwaarnemer Furio Valcareggi, die claimde dat Younes afhaakte vanwege het trainingscomplex, Stadio San Paolo en de stad zijn volgens De Rossi onzin.



“Ik heb zo veel valse verhalen gehoord. Tijdens onderhandelingen zijn er variabelen waar wij geen controle over hebben. Dat was het geval bij Younes en daardoor kon hij in januari nog niet naar Napoli komen. Hij heeft familieproblemen en de clubs hebben besloten om de transfer te verplaatsen naar juni”, vertelt De Rossi een dag na het sluiten van de transfermarkt. “Younes is in Amsterdam om dicht bij zijn opa te zijn. Morgen sluit hij weer aan bij de Ajax-selectie. Hij heeft bij Napoli getekend en vanaf 1 juli is hij speler van Napoli. Nu een nieuw contract bij Ajax tekenen zou vanuit juridisch oogpunt volkomen ongeldig zijn.”

De Rossi weerspreekt de uitspraken van Valcareggi, die verklaarde dat Younes niet onder de indruk was van de stad Napels, het stadion en het trainingscomplex. “Wie zegt dat Younes niet onder de indruk was, praat onzin. Dat is werkelijk nergens op gebaseerd. Younes kreeg zelfs rillingen van San Paolo. Wie dit de wereld in heeft geholpen is aan het moddergooien. Ik wil duidelijk maken dat Younes fantastisch is behandeld in Napels. Het is niet zo dat hij de stad of het stadion vond tegenvallen. Juist het tegenovergestelde is waar.”