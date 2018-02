‘Als Mourinho dat vraagt moet hij het ook doen, daarom werd hij gewisseld’

Manchester United ging woensdagavond met 2-0 onderuit bij Tottenham Hotspur en Paul Pogba wist zich niet aan de malaise te ontworstelen. De Fransman voerde in de tweede helft aan de zijlijn een verhitte discussie met José Mourinho, waarna de coach hem een klein halfuur voor tijd naar de kant haalde. Frank Lampard denkt dat Pogba zich niet aan de instructies van Mourinho hield.

“Pogba heeft een aantal geweldige aanvallende kwaliteiten. Hij is atletisch, goed aan de bal en kan die laatste pass geven. Maar als hem wordt gevraagd om naast Nemanja Matic te spelen, moet hij dat met volle verantwoordelijkheid uitvoeren”, vertelt de Chelsea-icoon bij BT Sport. “Hij moet dan incasseren en ik zag bij hem niet dat verdedigende besef. Daarom haalde Mourinho hem naar de kant, aangezien hij een van zijn sterspelers is.”

“We hebben het als middenvelders allemaal meegemaakt. Ik heb zo vaak gehad dat managers mij vroegen meer discipline te tonen, je moet dan proberen daar aan te voldoen. Als je tegenover een team staat dat op veel manieren gevaar kan stichten, moet je denken: ‘Wat gebeurt er allemaal om me heen?’ Je moet niet pas gaan nadenken als je de bal krijgt”, gaat Lampard verder.

“Dat deed hij niet genoeg. Een aantal keer ging de bal naar de andere kant en rende hij niet zo snel terug als dat hij vooruit rent, dat is een groot probleem.” Manchester United zag koploper Manchester City tegelijkertijd winnen van West Bromwich Albion, waardoor het gat tussen de nummers één en twee nu opgelopen is tot vijftien punten. Nummer drie Liverpool zit the Red Devils met drie punten minder inmiddels op de hielen.