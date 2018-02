‘Ajax tast in het duister over precieze privéomstandigheden Younes’

Amin Younes liet op eigen verzoek een transfer naar Napoli afketsen. Als reden voor zijn verrassende terugkeer bij Ajax gaf hij privéomstandigheden aan, maar wat dat precies inhoudt is ook voor de clubleiding uit Amsterdam een vraagteken, meldt De Telegraaf.

De 24-jarige buitenspeler was al medisch gekeurd en ook de clubs waren akkoord, maar toch besloot Younes zijn handtekening niet te zetten in Napels en terug te keren naar Amsterdam. Ajax liet woensdag weten dat privéomstandigheden niets ernstigs betreffen, maar volgens de krant is het ook voor de club onduidelijk wat er precies heeft afgespeeld. Younes heeft in een uitgebreid gesprek met Erik ten Hag in ieder geval aangegeven dat hij volledig gemotiveerd is om voor Ajax te spelen.

Younes moet ook wel, want hij heeft de wens om met Duitsland naar het WK te gaan. Door terug te keren bij Ajax geeft de buitenspeler aan genoegen te nemen met een plek achter Justin Kluivert en de concurrentiestrijd aan te gaan. Doordat Marcel Keizer, de voorganger van Ten Hag, in de ogen van de Duits international niet of nauwelijks communiceerde over zijn reserverol, kon Younes moeilijk omgaan met zijn plek op de bank. Daar is hij nu overheen en heeft hij bij Ten Hag aangegeven te zullen knokken voor een basisplaats. Vrijdag sluit Younes weer aan bij de selectie, donderdag zijn de spelers van Ajax vrij.