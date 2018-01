Tottenham deelt Man United dreun uit na op één na snelste PL-goal ooit

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond een gevoelige tik uitgedeeld aan Manchester United. Het elftal van Mauricio Pochettino kwam razendsnel op voorsprong dankzij Christian Eriksen en hield de drie punten daarna uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig in eigen huis: 2-0. Manchester United blijft tweede staan in de Premier League, maar weet nummer drie Liverpool inmiddels genaderd tot drie punten. Tottenham staat vijfde.

De toeschouwers op Wembley hadden nog amper plaatsgenomen op hun plaats of de bal lag al in het net achter Manchester United-doelman David de Gea. Tottenham schoot furieus uit de startblokken en had uiteindelijk slechts elf seconden nodig om aan de leiding te komen. Een lange bal van Jan Vertonghen werd met het hoofd verlengd door Harry Kane, waarna Dele Alli zijn schot geblokt zag worden door Chris Smalling. Het leder belandde vervolgens met het nodige fortuin voor de voeten van Eriksen, die van dichtbij De Gea geen kans gaf: 1-0.

Het enige doelpunt dat ooit sneller werd gemaakt in de Premier League, kwam op 9 december 2000 op naam van Ledley King, die destijds al na tien seconden scoorde voor Tottenham Hotspur tegen Bradford City. Manchester United, met winteraanwinst Alexis Sánchez in de basiself, had het lastig in de eerst helft en moest op het half uur een nieuwe tegenvaller incasseren. Eriksen wist aan de rechterkant van het veld de opgestoomde Kieran Trippier te bereiken, waarna de back de bal met een harde voorzet in de doelmond van de bezoekers bracht. Phil Jones leek eenvoudig op te kunnen ruimen, maar schoot op onbegrijpelijke wijze in eigen doel.

Tottenham Hotspur had het duel volledig onder controle en ging na de onderbreking op dezelfde voet over. Heung-Min Son kreeg halverwege de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid op de 3-0, maar hij zag Kane over het hoofd en gaf De Gea zo de kans om in te grijpen. De dramatisch spelende Paul Pogba was vlak daarvoor al naar de kant gehaald door José Mourinho ten faveure van Marouane Fellaini. De Belg werd zeven minuten na zijn rentree zonder verklaarbare reden echter alweer gewisseld. Tottenham werd daarna niet meer aan het wankelen gebracht en kon zo weer een zege bijschrijven.