Overmars reageert op opmerkelijke wending: ‘We kunnen hem goed gebruiken’

Amin Younes sluit aanstaande vrijdag weer aan bij de A-selectie van Ajax. Met het oog op een eventuele transfer kreeg de buitenspeler vorige week toestemming van de club om naar Italië af te reizen. Wegens persoonlijke omstandigheden koos Younes ervoor om van een winterse overgang naar Napoli af te zien.

Younes is vervolgensnaar Amsterdam teruggekeerd, alwaar hij gesprekken heeft gevoerd met Marc Overmars en Erik ten Hag. "Naar elkaar is het vertrouwen uitgesproken waardoor de Duits international dus in ieder geval het huidige seizoen bij Ajax blijft", zo laat Ajax woensdagavond via de officiële kanalen weten.

"Amin vond het uiteindelijk voor zichzelf beter om bij Ajax te blijven en van ons hoefde hij bovendien niet weg", verklaart Overmars. "Wij kunnen hem goed gebruiken en zijn dan ook blij met deze beslissing. Het streven is om op alle posities een dubbele bezetting te hebben. Dat is nu het geval en daarom kan ik mij vinden in deze wending.''

De clubs waren het al eens over een transfersom van vijf miljoen euro en Younes zou voor vijf jaar tekenen in Napels. De zaakwaarnemer van Younes, Nicola Innocentin, meldde eerder al dat Younes vanwege privéomstandigheden pas komende zomer naar Napoli wil. In geval van privéomstandigheden wordt al snel gedacht aan iets ernstigs, maar daar is volgens Ajax geen sprake van.