Ex-PSV'er verlaat Rusland en verkast voor een half jaar naar Málaga

Ex-PSV’er Maxime Lestienne zet zijn loopbaan voort bij Málaga. De club uit LaLiga neemt de Belgische middenvelder voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Rubin Kazan. Met de komst van Lestienne profiteert Málaga van de grote financiële problemen bij de nummer elf van Rusland.

Vorige maand werd nog bekend dat de spelers al drie maanden geen salaris meer hebben ontvangen. Anzor Gargaev, de zaakwaarnemer van onder anderen Magomed Ozdoev en Timur Akmurzin, bevestigde onlangs de financiële problemen: “Het klopt dat Rubin geen salarissen kan betalen, maar er is geen paniek binnen het elftal, het is immers een tijdelijke situatie”, liet hij weten.

Lestienne werd in de zomer van vorig jaar voor tien miljoen euro overgenomen van Al-Arabi en drukt met een salaris van 2,1 miljoen euro zwaar op de begroting van de Russische club. Hij had ook recht op een tekenbonus van 1,7 miljoen euro, maar het is de vraag of de linkspoot al dat geld heeft ontvangen. Lestienne kwam in het seizoen 2015/16 uit voor PSV en maakte drie doelpunten en gaf tien assists. Dit seizoen was hij in tien competitiewedstrijden voor Rubin Kazan twee keer trefzeker. Het contract van de 25-jarige Lestienne in Rusland loopt door tot medio 2020.