Mourinho: ‘Toen kwam ‘monster dat kleine kinderen eet’, maar hij speelt nog’

Manchester United versterkte zich onlangs met Alexis Sánchez, waardoor José Mourinho over nog een extra optie voorin kan beschikken. De trainer had onder meer Romelu Lukaku, Anthony Martial, Juan Mata, Jesse Lingard en Marcus Rashford al onder zijn hoede en van laatstgenoemde wordt gevreesd dat hij weleens het kind van de rekening kan worden. Mourinho verzekert echter dat er nog steeds plek is voor de zelf opgeleide aanvaller.

“Het verhaal van Marcus is interessant aangezien hij op een moment dat het team in de problemen zat doorbrak onder Louis van Gaal. Daarna kwam het ‘monster dat kleine kinderen eet’ (Mourinho zelf, red.), maar hij speelt nog steeds iedere wedstrijd”, vertelde de Portugees tijdens een perspraatje. “Hij speelt iedere wedstrijd, of hij nu in de basis begint of van de bank komt, als spits, als linksbuiten, als rechtsbuiten. Daarna gaat hij ook nog eens naar de Engelse nationale ploeg.”

“Die jongen maakt op ieder niveau een hoop mee en hij heeft een geweldige toekomst voor zich liggen. Dat hij omringd is door deze spelers zal hem alleen maar verder helpen. Maar dat hele verhaal over Marcus - krijgt hij wel genoeg minuten en kansen? - wordt echt oud, aangezien hij een zeer belangrijke speler is voor ons.”

Manchester United nam Sánchez over van Arsenal in een ruildeal waar ook Henrikh Mkhitaryan bij werd betrokken en Mourinho denkt dat het moeilijk is om zijn aanval nog verder te versterken: “Waar gaan we een betere combinatie van spelers vinden dan we nu al hebben? Lionel Messi is niet te koop, Cristiano Ronaldo ook niet, zij zijn de beste spelers van het afgelopen decennium. Waar kunnen we betere spelers vinden dan Mata, Martial, Lingard, Rashford, Alexis en Lukaku? Aanvallend gezien hebben we een geweldige groep spelers.”