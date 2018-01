De Jong benadrukt: ‘Ik sluit nooit de deur voor Ajax’

Diverse Turkse media meldden in januari dat Nigel de Jong een akkoord had bereikt met Ajax, maar daar bleek niets van waar. De middenvelder tekende bij FSV Mainz en vertelt aan de NOS dat aan het begin van het seizoen nog wel contact heeft gehad met de huidige nummer twee van de Eredivisie.

“Er is contact geweest. Deze zomer nog. De rol die ik nu bij Mainz heb, kan ik ook vervullen bij Ajax. Maar het moet wel van twee kanten komen”, aldus de 33-jarige De Jong, die niet uitsluit dat hij in de toekomst alsnog terugkeert in de Johan Cruijff Arena: “Ik sluit nooit de deur voor Ajax.”

De 81-voudig international speelde drie wedstrijden in de Bundesliga voor Mainz, met een totaal van 229 speelminuten. Hij heeft er geen spijt van dat hij besloot om tot medio 2018 te tekenen. Hij spreekt van ‘een leuke club’: “Ik ben en blijf een rasvoetballer. Ik houd van het spelletje. Als je weer op het veld mag staan, is dat heerlijk. Daar doe je het voor. De kleedkamergrappen, vers gras, het intensieve trainen, het werken van weekend naar weekend.”

Of De Jong ooit weer in actie komt voor het Nederlands elftal, laat zich nog raden. Hij liet eerder in januari, tegenover Kicker, in ieder geval weten dat hij nooit zal bedanken: “Nu kan ik bij Mainz in ieder geval spelen en verder zien we wel. Ik heb nooit afscheid genomen als international.” De eerstvolgende wedstrijd van het Mainz van trainer Sandro Schwarz is die tegen Bayern München, van komende zaterdagmiddag.