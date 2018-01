‘Hebben we zeventien miljoen pond voor hem betaald? Peanuts!’

Leicester City versterkte zich in de zomer met Harry Maguire, die voor minimaal 13,6 miljoen euro werd overgenomen van Hull City. De centrale verdediger heeft sindsdien een goede indruk achtergelaten in het King Power Stadium en onder meer Manchester City zou serieuze belangstelling hebben voor de Engelsman.

Jamie Vardy is blij dat de 24-jarige Maguire in zijn elftal speelt, zo vertelt hij in een interview met de Daily Mail: “Hij durft als verdediger risico’s te nemen en is gewoon briljant. Wat hebben we voor hem betaald, zeventien miljoen pond? Dat is gewoon peanuts”, aldus de 31-jarige aanvaller en tevens negentienvoudig international.

“Maguire is ongelooflijk aan de bal, is betrouwbaar in het verdedigen en in het aanvallen. Je ziet hem die rushes maken over het hele veld… Als hij nu nog de bal aan mij geeft als hij voorin staat, dan zou dat helemaal top zijn”, grapt Vardy. “Maar nee, Harry is bij ons gekomen en heeft zich meteen aangepast. Dat komt door zijn karakter.”

Maguire, drievoudig international van The Three Lions, speelde 28 wedstrijden voor Leicester en daarin kwam hij tot twee doelpunten en drie assists. Begin januari meldde The Sun nog dat Josep Guardiola zou overwegen om een bod van ruim 56 miljoen euro uit te brengen op Maguire, maar aangezien hij zich inmiddels heeft versterkt met Aymeric Laporte, lijkt Maguire het seizoen gewoon af te maken bij Leicester.