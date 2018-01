‘Engelse club wil Feyenoord verlossen van overbodige Kramer’

De kans is aanwezig dat Feyenoord nog deze maand afscheid neemt van Michiel Kramer. De 29-jarige spits staat in de serieuze belangstelling van het in de Engelse Championship acterende Bolton Wanderers, zo meldt Voetbal International dinsdagavond.

Kramer is overbodig geworden bij Feyenoord, nu de club Nicolai Jörgensen lijkt te behouden. Laatstgenoemde leek op weg naar Newcastle United, maar die transfer is vrijwel zeker afgeketst. De Rotterdammers versterkten zich deze maand bovendien met Robin van Persie, terwijl ook de achttienjarige Dylan Vente de voorkeur geniet van trainer Giovanni van Bronckhorst boven Kramer.

De boomlange aanvaller is sinds vorige maand persona non grata bij Feyenoord, nadat hij in de rust van het bekerduel met Heracles Almelo een broodje kroket at. Kramer werd als gevolg daarvan uit de selectie gezet en Van Bronckhorst liet daarop al weten dat de spits in januari zou mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. "De ruimte is er om uit elkaar te gaan, dat weet hij al aantal dagen en we gaan kijken of dat in januari lukt. Hij heeft de club niet goed vertegenwoordigd. Dit willen wij niet uitstralen als club", zei de oefenmeester toen.

De geboren Rotterdamer wordt sindsdien in verband gebracht met een binnenlands vertrek: onder andere Sparta Rotterdam en NAC Breda werden genoemd, maar zij zagen uiteindelijk af van zijn komst. Kramer staat sinds de zomer van 2015 op de loonlijst bij Feyenoord, dat hem weghaalde bij ADO Den Haag. Hij was in zijn eerste seizoen nog goed voor veertien doelpunten in dertig competitieduels, maar in de laatste anderhalf jaar kwam hij niet verder dan drie basisplaatsen in de Eredivisie.