‘Guardiola wil Sandler volgend seizoen in Nederlandse top stallen’

Philippe Sandler mag zich snel speler van Manchester City noemen. De twintigjarige verdediger van PEC Zwolle werd maandag met succes medisch gekeurd bij de koploper van de Premier League en hoorde samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola de plannen van de club aan. Voor PEC Zwolle betekent het een recorddeal: het ontvangt exclusief bonussen drie miljoen euro. Dat is een verdubbeling van de grootste transfers uit de clubgeschiedenis. Tevens heeft de huidige nummer vijf van de Eredivisie een doorverkooppercentage bedongen, zo meldt De Telegraaf.

Maandag werd al bekend dat Sandler op weg was naar Manchester City. De clubs hebben een akkoord bereikt en het is nu wachten op een akkoord met de speler, die door PEC Zwolle in 2016 werd overgenomen van Ajax. Naar verwachting wordt de deal dinsdag of woensdag afgerond. Sandler maakt het seizoen af in Zwolle. Volgend seizoen hoopt de Engelse grootmacht hem te verhuren aan een club uit de Nederlandse top. Sandler vliegt dinsdagochtend terug naar Nederland en wordt later op de dag gewoon verwacht op de training in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen AZ van woensdagavond.

Volgens sportief directeur Txiki Begiristain en manager Josep Guardiola wordt Sandler daadwerkelijk aangetrokken voor Manchester City en niet voor de City Football Group, zoals bij zoveel talenten het geval is. Voor Sandler was dat een belangrijke voorwaarde om de overstap naar the Citizens te maken. Sandler zag het niet zitten om deel uit te maken van de City Football Group en zodoende ondergebracht te worden bij de clubs die daarbij zijn aangesloten. Toch is het allerminst zeker dat Sandler uiteindelijk doorbreekt in het eerste elftal van Manchester City. De speler is verteld dat alles afhangt van zijn eigen ontwikkeling.