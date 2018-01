Drenthe: ‘Messi zou zijn ogen uitkijken bij ons in Rotterdam’

Lionel Messi wordt alom beschouwd als 's werelds beste voetballer, maar Royston Drenthe betwijfelt of de Argentijnse superster ook op een andere ondergrond zou excelleren. De oud-speler van onder andere Real Madrid en Feyenoord stelt dat het voetballen op bijvoorbeeld een stenen ondergrond andere kwaliteiten vraagt.

Drenthe leerde het voetballen zelf op straat. "Hij zou zijn ogen uitkijken als hij bij ons in Rotterdam op de straat komt kijken. Dat is ons straatvoetbal", vertelt de vorig jaar gestopte linkspoot in het televisieprogramma Peptalk van Ziggo Sport over Messi. "Neymar zou daarmee wel uit de voeten kunnen. Hij zou ons ook les kunnen geven op de straat."

Drenthe groeide in Rotterdam op samen met Nasser El Khayati, spelmaker van ADO Den Haag. Het duo nam ooit samen deel aan een zaalvoetbaltoernooi. "We hadden een groepsapp aangemaakt, gooiden iedereen erin en dan keken wel wie er kwam", memoreert Drenthe. "Ik maakte de app aan en toen we er waren kwam Marvin Emnes erop af, Abdenasser.. We stonden met 60-70 man bij een zaaltje. Er waren veel te veel teams, maar iedereen wilde spelen. Het was een gekke dag."