‘In Spanje had Maher voor Barça gespeeld, hier komen dravers bovendrijven’

Adam Maher brak op de jonge leeftijd door bij AZ en verdiende vervolgens in 2013 een transfer naar PSV. De middenvelder wist in Eindhoven echter niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en kreeg deze maand met het einde van zijn contract in zicht toestemming om transfervrij over te stappen naar FC Twente. Dat Maher zijn belofte vooralsnog niet heeft weten in te lossen, komt als een grote teleurstelling voor Mike Kolf

Kolf had Maher als jeugdtrainer onder zijn hoede bij de amateurs van Zeeburgia en trof daar een exceptioneel talent. "Zo een wordt maar eens in de zoveel jaar geboren. Zo verfijnd", vertelt hij maandag in gesprek met NRC Handelsblad. Kolf stelt dat Maher het slachtoffer is van de manier waarop in Nederland naar voetbal gekeken wordt. "Was hij in Spanje geboren, dan had hij bij Barcelona gespeeld. In Nederland komt vaak een ander soort middenvelder bovendrijven. Dravers als Jens Toornstra."

Maher is bij FC Twente herenigd met Gertjan Verbeek; het duo werkte eerder al bij AZ samen. Verbeek plaatst openlijk zijn vraagtekens bij de intenties van PSV toen het de middenvelder contracteerde. "In algemene zin moet je een plan hebben als je een speler haalt. Hij is niet iemand die binnenkomt als de grote man, terwijl hij wel zo werd gepresenteerd bij PSV. Adam kon dat niet waarmaken", aldus de oefenmeester.