FA legt zes duels schorsing op na ‘walgelijk’ spuugincident

De FA heeft Arthur Masuaku een schorsing van zes wedstrijden opgelegd voor zijn wangedrag in het verloren FA Cup-duel met Wigan Athletic (2-0). De linkervleugelverdediger annex middenvelder van West Ham United besloot Nick Powell te bespugen en dat is onacceptabel volgens de Engelse voetbalbond, die hem tot medio maart schorst.

Masuaku reageerde via Twitter al op de commotie op zijn wangedrag: “Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn acties. Ik heb mijn teamgenoten, de manager, de trainers, het bestuur en de supporters in de steek gelaten. Ik ben erg teleurgesteld, omdat ik veel vertrouwen hebben gekregen van de manager (David Moyes, red.) en ik ga hard werken om dat terug te verdienen."

"Het gebeurde in het heetst van de strijd en past niet bij mijn karakter. Het was volstrekt onacceptabel en ik ga leren van de eerste rode kaart in mijn loopbaan", besloot Masuaku. Moyes was woedend over de actie van zijn 24-jarige pupil: “Wat Arthur heeft gedaan, is walgelijk. Hij verdient elke mogelijke schorsing die hij maar krijgt en hij zal ook nog een straf van de club tegemoet zien."

"De scheidsrechter (Chris Kavanagh, red.) heeft de goede beslissing genomen, dus ik heb geen moeite met de rode kaart. Hij gedraagt zich normaal gesproken altijd goed op de club", vervolgde Moyes. "Het past niet in zijn karakter. Ik heb hem gevraagd of hij heeft gespuugd en hij antwoordde met 'ja'. Als je zoiets doet, ga je ook geschorst worden."