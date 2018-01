‘Ik hou gewoon van Ajax en ik wil naar het buitenland’

Frank de Boer kende dit seizoen een zeer kort dienstverband bij Crystal Palace en werd al binnen enkele weken de laan uitgestuurd bij the Eagles. Het was voor de oefenmeester zijn tweede mislukte buitenlandse avontuur, nadat hij eerder al snel ontslagen werd bij Internazionale. Toch hoopt De Boer volgend seizoen weer buiten Nederland aan de slag te gaan.

“Er hebben wel een paar clubs geïnformeerd, maar er speelt op dit moment niets”, zegt De Boer bij Studio Voetbal. Hij is niet van plan om tussentijds ergens in te stappen. “Ik doe dingen die ik leuk vind, ik kan naar het handbal van mijn dochter kijken en dingen met mijn gezin doen. Ik ben eindelijk fit en kan weer voetballen, wat hartstikke leuk is. Als ik ergens begin, wil ik volgend seizoen pas beginnen.”

De Boer werd een tijdje genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach, maar hij zegt niet benaderd te zijn door de KNVB. “Ik had er zeker over nagedacht, maar ik kan begrijpen dat de keuze op Ronald Koeman valt. Door omstandigheden is er weer een vacature en hij is zelf ook vrij. Logisch”, stelt de oefenmeester, die in ieder geval niet als assistent aan de slag zal gaan bij Oranje. “Ik denk dat ik geen assistent meer ben. Ik ben iemand die graag dingen wil beslissen en als assistent is dat niet zo.”

Het lijkt er niet op dat De Boer in de toekomst nog bij een andere Eredivisie-club dan Ajax zal werken. “Zeg nooit nooit, maar dat wordt heel lastig. Ik hou gewoon van Ajax. En ik wil naar het buitenland. Het is gewoon afwachten”, aldus De Boer. “Als je kijkt naar de ploegen die ik afgelopen twee jaar getraind hebt, zijn dat wel clubs die sneller trainers ontslaan. Internazionale komt langs en dat is gewoon een wereldclub. En ik wilde graag naar Engeland, dus daarom heb ik voor Crystal Palace gekozen.”