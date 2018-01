Messi voorkomt puntverlies met prachtige vrije trap in slotfase

Barcelona is aan puntverlies ontsnapt. Blaugrana keek zondagavond lange tijd tegen een achterstand aan tegen Alavés, de nummer zeventien van de ranglijst, maar in het laatste kwart boog men de score om: 2-1. Luis Suárez maakte de gelijkmaker en Lionel Messi scoorde uit een vrije trap de winnende. Messi heeft nu sinds 2003/04 21 directe vrije trappen benut in LaLiga, meer dan welke speler dan ook.

Barcelona domineerde zoals verwacht mocht worden het balbezit en zocht naar een opening in de vijandelijke defensie. Die werd na zeven minuten voor het eerst gevonden, maar Lucas Digne kon zijn schot niet tussen het kader krijgen. Barcelona moest tegelijkertijd blijven oppassen voor de counter: na vijftien minuten voorkwam Marc-André ter Stegen dat Ibai Gómez kon scoren en dat bleek een waarschuwing te zijn voor de 0-1 die na 23 minuten viel. Messi leed balverlies, waarna Alavés het veld snel overstak en John Guidetti kon scoren. De Zweed schoot op het moment van schieten uit, maar versloeg Ter Stegen wel.

Barcelona moest in de achtervolging en speelde een aantal kansen bij elkaar: Andrés Iniesta schoot over, basisdebutant Philippe Coutinho’s inzet werd geblokt en een vrije trap van Messi kwam via de hand van Fernando Pacheco tegen de paal terecht. Alavés kreeg in de eerste helft nog één kans om de marge te verdubbelen, maar het schot van Sobrino was te zacht om Ter Stegen te verontrusten. Barcelona scoorde niet en zocht voor het eerst dit seizoen met een achterstand de kleedkamer op in competitieverband in het Camp Nou.

Ernesto Valverde keek het in de tweede helft nog even aan alvorens hij een dubbele wissel doorvoerde: Jordi Alba en Sergi Roberto vervingen Lucas Digne en Nélson Semedo. Dat hielp aanvankelijk niet veel, want Barcelona bleef moeite houden om tot uitgespeelde mogelijkheden te komen. Na ruim een uur spelen ontsnapte men zelfs aan de 0-2: Ibai legde af op Rubén Duarte, maar het schot van de meegekomen linksback werd voor de doellijn tegengehouden door Gerard Piqué. Valverde voerde hierna opnieuw een wissel door: Paco Alcácer loste Philippe Coutinho af.

In het laatste kwart slaagde Barcelona er dan toch in om langszij te komen: nadat Paulinho al een grote kans had gekregen, volleerde Suárez na een mooie actie en dito voorzet van Iniesta overhoeks binnen. Daar bleef het niet bij, want Messi mocht na 84 minuten aanleggen voor een vrije trap en schilderde de bal in de bovenhoek. Pacheco zat er nog wel met een hand aan, maar kon de winnende treffer van de Argentijn niet voorkomen. Barcelona staat nu met 57 punten bovenaan in LaLiga en heeft elf punten meer dan Atlético Madrid.