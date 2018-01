‘Mislopen van Jörgensen leidt mogelijk tot vertrek van Benítez’

De komende drie dagen zullen mogelijk de toekomst van Rafael Benítez bij Newcastle United bepalen. Dat schrijft de Daily Mail zondag. De trainer van Newcastle wil in de slotdagen van de winterse transfermarkt nog een spits en een doelman verwelkomen. Vooral van de mogelijke komst van Feyenoord-aanvaller Nicolai Jörgensen hangt veel af, aldus de krant.

Afgelopen zomer was Benítez al teleurgesteld over het mislopen van Tammy Abraham en Willy Caballero. Eigenaar Mike Ashley beloofde dat de Spanjaard deze maand geld zou kunnen uitgeven, maar voorlopig heeft Benítez alleen Kenedy van Chelsea op huurbasis gestrikt. Het contract van Benitez loopt door tot medio 2019 en Ashley ziet een langere samenwerking wel zitten. Voor Benítez worden de komende dagen echter cruciaal, evenals het vraagstuk omtrent de mogelijke overname van de club.

Zakenvrouw Amanda Staveley zou een bod van meer dan driehonderd miljoen euro hebben uitgebracht op Newcastle. Dat is voor Ashley te weinig en inmiddels is sprake van een impasse. Voor Benítez is de kwestie belangrijk, omdat hij na een overname wellicht meer mogelijkheden krijgt op de transfermarkt. "Alles is afhankelijk van de financiële situatie van de club", zegt hij zelf. "Ashley kent mijn mening en daar hoeven we het nu niet over hebben. Ik ben hier erg gelukkig. Ik houd van de stad, de fans en het potentieel van deze club."

Het is nog maar de vraag of Jörgensen deze maand haalbaar is voor Newcastle. Feyenoord zou de Premier League-club een deadline hebben gesteld: maandag moet Newcastle met een bod komen dat aan de eisen van de Rotterdammers voldoet. Het laatste bod uit Engeland zou rond de 17 miljoen euro hebben gelegen; Feyenoord zou minimaal 23 miljoen euro willen zien. Luan van Grêmio en Troy Deeney van Watford staan op het schaduwlijstje als de Deense spits niet haalbaar blijkt.