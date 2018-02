‘Van Rhijn wilde alles over de opponent weten; Suárez keek zijn goals terug’

Iets meer dan vier jaar geleden vertrok Michele Santoni bij Ajax. De Nederlandse Italiaan had vijfenhalf jaar de video-analyses verzorgd in Amsterdam en werkte samen met zowel Martin Jol als Frank de Boer. In gesprek met Voetbalzone blikt Santoni terug op zijn periode bij Ajax.

Iedere speler paste de beelden op een andere manier toe, legt Santoni uit. "Ricardo van Rhijn was een jongen die altijd heel veel over de tegenstander wilde weten; André Ooijer had veel ervaring en hoefde zichzelf niet terug te zien, maar gebruikte de beelden wel om door te nemen met jongere spelers", geeft hij aan. Andere spelers vroegen juist nooit om videobeelden, maar kwamen soms wel een kop thee drinken. "Tussendoor gingen we dan toch een video bekijken."

"Sommige spelers wilden het niet op de club doen, maar wilden de beelden thuis opgestuurd krijgen om ze zelf te bekijken. Je hebt spelers die vanwege hun positie op het veld minder creatief zijn, zoals verdedigers. Die hebben er meer aan dan een jongen als Luis Suárez, die heel erg creatief en impulsief is", vervolgt Santoni. "Maar hij vond het wel fantastisch om zijn goals terug te zien. Die moest ik wel altijd voor hem samenstellen. Misschien haalde hij daar motivatie uit."