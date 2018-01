Tottenham Hotspur dwingt ternauwernood replay af in Rodney Parade

Newport County en Tottenham Hotspur gaan op herhaling in de derde ronde van de FA Cup. Het bekerduel in Rodney Parade eindigde zaterdagavond onbeslist: 1-1. Newport County, de nummer negen van de League Two, leek lange tijd op weg naar een stunt. Negen minuten voor tijd moest de Welshe club toch een gelijkmaker incasseren.

In een redelijk gelijkopgaande eerste helft had Newport County toch het betere van het spel. De openingstreffer, na 38 minuten spelen, was dan ook verdiend. Jan Vertonghen kon een ingooi niet voldoende wegwerken, waarna Robbie Willmott de bal weer terug in het strafschopgebied bracht. Daar kwam Paddy Amond hoger dan zijn tegenstander en knikte hij de bal in de korte hoek achter Michel Vorm.

Tottenham had het moeilijk in Rodney Parade. In de eerste helft kwam het team van Pochettino niet verder dan een inzet van Harry Kane van dichtbij, maar doelman Joe Day was attent. Op het moment dat Tottenham beter in de wedstrijd kwam, kopte Amond de 1-0 tegen de touwen. Pochettino bracht na rust Heung-min Son binnen de lijnen, maar de eerste kans op de gelijkmaker viel pas na 58 minuten spelen. Na voorbereidend werk van Kevin Trippier mikte Kane het leer net iets te hoog.

Het percentage balbezit van Tottenham steeg zienderogen en Pochettino koos ervoor om ook Dele Alli in het veld te brengen, ten koste van Fernando Llorente. Negen minuten voor tijd verscheen alsnog de gelijkmaker in Zuid-Wales op het scorebord. Son verlengde een corner op kunstige wijze, waarna de vrijstaande Kane van dichtbij de bal binnen kon tikken: 1-1.