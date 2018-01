Manchester United staat voor ‘echt grote zomer’: ‘Het klinkt misschien wreed’

Paul Ince houdt rekening met een drukke transferzomer bij Manchester United. De huidige nummer twee van Manchester United versterkte zich deze maand weliswaar met Alexis Sánchez, maar Ince vermoedt dat José Mourinho toch nog aast op een extra aanvallende versterking. Bovendien heeft Manchester United in zijn ogen behoefte aan een nieuwe links- en rechtsback.

Manchester United staat volgens Ince voor 'echt een grote zomer'. "Ik verwacht drie of vier nieuwe spelers op Old Trafford te zien", blikt de oud-middenvelder, tussen 1989 en 1995 actief bij Manchester United, alvast vooruit. "José Mourinho is zijn team aan het samenstellen. Hij noemde Luke Shaw laatst een speler van wereldklasse, maar heeft hem in het verleden ook afgebrand en genegeerd. Ik begrijp wat hij probeert te doen, namelijk Shaw een zetje geven, maar ik weet niet of het verstandig is om te zeggen dat hij van wereldklasse is. Het klinkt wreed, maar de linksbackpositie is ongetwijfeld een van de prioriteiten van José."

Matteo Darmian is volgens Ince 'allesbehalve indrukwekkend' en de oud-international van Engeland gelooft niet dat Mourinho in Shaw de oplossing ziet voor het probleem. "De naam van Danny Rose valt vaak en dat lijkt me een geweldige aanwinst. Als ik Mourinho was, zou ik hem proberen te halen", aldus Ince. "Je moet je bovendien afvragen hoe lang Antonio Valencia nog mee kan. Hij is dit seizoen fantastisch bezig en oogt nog altijd sterk en fit, maar hij is ook 32 jaar. Je kunt beter vroeg dan laat een extra optie hebben voor de rechtsbackpositie."

"Dit shockeert sommige mensen wellicht, maar ik denk dat Mourinho ook kijkt naar een nieuwe spits", vervolgt Ince. "Een ander type dan Romelu Lukaku, meer een soort fox in the box. Het ziet ernaar uit dat Zlatan Ibrahimovic helaas op weg is naar de uitgang, dus Mourinho zou wel een back-up kunnen gebruiken. De club heeft iemand nodig die dodelijk is voor het doel, een echte doelpuntenmaker." Volgens Ince moet Anthony Martial ook aan minuten blijven komen. "Dat is een van de meest getalenteerde spelers van de competitie en hij kan waarschijnlijk nog wel 25 procent beter worden. Hij is angstaanjagend goed."