‘Het heeft me verbaasd hoe Ernest dit naar buiten heeft gebracht’

Ron Jans is verbaasd over de uitlatingen van Ernest Faber over diens besluit om na dit seizoen te stoppen als trainer van FC Groningen. Verschillen van inzichten 'op het gebied van voetbalvisie en topsportmentaliteit' vormden een belangrijke reden voor de breuk, vertelde Faber woensdag aan RTV Noord. In gesprek met het Dagblad van het Noorden reageert technisch manager Jans met onbegrip.

"Het heeft me verbaasd hoe Ernest dit naar buiten heeft gebracht", geeft Jans toe. De beleidsbepaler begrijpt niet goed wat Faber bedoelt, voegt hij toe. "Vooropgesteld, ik vind Faber een heel prettige vent om mee te werken, maar de inhoud van het gesprek dat wij maandag voerden over het niet verlengen van zijn contract was anders dan wat ik later heb teruggelezen. We hebben samen het persbericht opgesteld dat woensdag naar buiten is gegaan. Dat had een andere toon."

Faber weidde niet uit over wat hij precies bedoelde. Jans tast daarom in het duister. "Er zullen heus wat verschillen van inzicht zijn, maar we zijn volgens mij tot dusver eensluidend geweest over waar we met de club naartoe willen", legt hij uit. "Misschien denkt hij iets anders over het naar voren willen voetballen, een eigenschap die we in de nieuwe trainer zoeken, maar het beste kan hij dat zelf vertellen."