Schöne hoorde nog niets: ‘Hoop dat hij wel langskomt om dag te zeggen’

Ajax trok eerder deze maand al miljoenen uit voor linksback Nicolás Tagliafico en de Amsterdammers trokken afgelopen week ook de portemonnee voor de andere vleugel. Rechtsback Rasmus Nissen Kristensen werd voor een bedrag van naar verluidt 5,5 miljoen euro opgepikt bij FC Midtjylland en Lasse Schöne verwacht dat Ajax een goede aankoop heeft gedaan.

“Persoonlijk kende ik hem niet. Heb z'n naam gehoord en wist een beetje wie het was. Het is niet dat ik de Deense competitie veel volg. Hij heeft nu twee trainingen meegemaakt. Ik hoor allemaal goede geluiden”, vertelt hij in gesprek met AT5. “Het is een grote rechtsback. Daar gaan we denk veel plezier aan beleven. Hij kan mij wel een bijles Deens geven, want dat wordt ook alleen maar slechter.”

De kans bestaat dat Nissen Kristensen dit weekend tegen FC Utrecht meteen zijn debuut gaat maken, aangezien de vrouw van Joël Veltman op punt van bevallen staat. Schöne zou het niet erg vinden om nog een landgenoot in het team te hebben: “Ik kan me herinneren dat we kampioen werden en we toen vier of vijf Denen in de ploeg hadden. Hoe meer Denen, hoe beter”, knipoogt hij.

Naast de komst van Nissen Kristensen speelt ook het naderende vertrek van Amin Younes bij Ajax. De nummer twee van de Eredivisie heeft naar verluidt een akkoord bereikt met Napoli, al weet Schöne niet precies hoe het er met de deal voorstaat: “Ik heb nog niet met hem gesproken en hoop dat hij nog wel even langskomt om dag te zeggen. Ik heb een aantal jaren met hem gespeeld. Ik weet niet of het rond is en heb nog niets gelezen of gezien. Wanneer het zover is, zie ik hem graag terug.”