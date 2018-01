Ten Hag: ‘Toen ik er kwam was Utrecht in het rechterrijtje geëindigd’

Erik ten Hag keert zondag voor even terug in Stadion Galgenwaard, waar Ajax op bezoek gaat bij FC Utrecht. De oefenmeester werd deze maand door de Amsterdamse club opgepikt in de Domstad als opvolger van Marcel Keizer en hoopt op een warm welkom.

Ten Hag trad in de zomer van 2015 in dienst bij FC Utrecht en zwaaide er uiteindelijk tweeënhalf jaar de scepter. Zijn vertrek deze maand naar Ajax kon bij veel supporters van de Domstedelingen niet op al te veel sympathie rekenen, maar de coach heeft desondanks mooie woorden over voor hen. "Ik heb gezien hoe geweldig het publiek is, hoe door de wisselwerking met het team het voor tegenstanders moeilijk was om punten te halen in de Galgenwaard”, vertelt hij vrijdag op een persconferentie.

De Ajax-trainer wijst op de manier waarop Robin van Persie woensdagavond ontvangen werd in de Galgenwaard. De spits van Feyenoord maakte na veertien jaar zijn rentree in de Eredivisie en kwam in de slotfase onder luid applaus als invaller binnen de lijnen. "Dat was hartverwarmend en zegt veel over het Utrecht-publiek", aldus Ten Hag.

De keuzeheer heeft naar eigen oordeel gedurende zijn periode bij FC Utrecht verdienstelijk werk geleverd. "Toen ik er kwam waren ze in het rechterrijtje geëindigd met een selectie die economisch nul waard was. We zijn vierde geworden, vijfde geworden, hebben de bekerfinale gespeeld en nu staat Utrecht zesde. Er staat weer een structuur, de selectie is geld waard en heeft ook geld opgeleverd. Als dat niet wordt gewaardeerd, zal ik het moeten accepteren zoals het is."