Fraser baalt van schikkingsvoorstel: ‘We hebben de publieke opinie tegen’

Vitesse gaat zaterdagavond op bezoek bij PEC Zwolle en zal dat vermoedelijk doen met Tim Matavz in de gelederen. De Sloveense spits kreeg deze week van de aanklager betaald voetbal een schorsing van vijf duels opgelegd, waarvan één voorwaardelijk, maar doordat Vitesse besloot in beroep te gaan tegen het schikkingsvoorstel, is Matavz aankomend weekeinde normaal gesproken beschikbaar voor Henk Fraser.

Matavz moet echter nog altijd vrezen voor een fikse schorsing, nadat hij afgelopen weekeinde in het competitieduel met sc Heerenveen zijn elleboog plantte in het gezicht van tegenstander Denzel Dumfries "Ik denk niet dat ik er heel uitgebreid op in wil gaan. Wat kan en durf ik erover te zeggen?", wordt de Vitesse-trainer vrijdag tijdens een persconferentie geciteerd door Voetbal International. "De zaak speelt nog steeds. Ik denk dat elke uitspraak, zeker gezien de publieke opinie, verkeerd kan vallen. Ik moet heel zorgvuldig zijn totdat de uitspraak definitief is."

Matavz verscheen donderdag voor de tuchtcommissie van de KNVB en noemde Dumfries volgens de Gelderlander een ‘toneelspeler’. De aanvaller weet zich gesteund door zijn coach. "We hebben de publieke opinie tegen, op een paar Vitesse-supporters na die iets genuanceerder zullen zijn", vervolgt Fraser. Vitesse zal vrijdagmiddag definitief te horen krijgen of Matavz speelgerechtigd is voor het duel met PEC. De KNVB kan vanwege 'zwaarwegende redenen' immers nog afzien van opschorting van de schorsing. "Het verstoort de voorbereiding, maar je moet wel een aantal zaken openhouden. Dat is niet anders. Daar moet je anderen nu niet de schuld van geven."