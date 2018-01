Ten Hag moet na ‘Feyenoord’ ook afrekenen met allergrootste angstgegner

Ajax gaat na de overwinning op Feyenoord op bezoek bij FC Utrecht. De titelkandidaat treft daarmee een grote angstgegner, die eerder dit seizoen nog met 1-2 te sterk was in Amsterdam. De afgelopen jaren bleek Utrecht van alle Eredivisie-clubs de moeilijkste tegenstander voor Ajax. Opta blikt vooruit op het duel in De Galgenwaard, zondag vanaf 12.30 uur.

O FC Utrecht verloor van de laatste acht thuisduels met Ajax in de competitie alleen de meest recente (0-1 op 22 januari 2017).

O Ajax verloor sinds het begin van het seizoen 2010/11 liefst 28 punten tegen FC Utrecht, ten minste zeven meer dan tegen elk ander team.

O FC Utrecht speelde de laatste drie thuisduels in de Eredivisie gelijk, de langste reeks voor de Domstedelingen sinds februari 2012 (toen ook drie keer); de laatste keer dat Utrecht meer opeenvolgende duels in een gelijkspel zag eindigen was in 1996 (toen zeven).

O Van alle spelers met minimaal vijfhonderd balcontacten dit Eredivisie-seizoen leed Gyrano Kerk procentueel gezien met de meeste balcontacten balverlies (46,2 procent, met 253 van de 548 balcontacten).

O Alleen Heracles Almelo (64,8 procent) en Ajax (57,4 procent) zagen dit seizoen een hoger percentage dribbels slagen dan FC Utrecht (57 procent, 175 van de 307).

O Alleen Hakim Ziyech was dit Eredivisie-seizoen bij meer doelpogingen direct betrokken (173: 89 schoten, 84 gecreëerd) dan Zakaria Labyad (114: 65 doelpogingen, 49 gecreëerd).

O Sinds de nederlaag eerder dit seizoen tegen FC Utrecht (1-2 verlies) veroverde Ajax 22 van de mogelijke 24 punten en kwam het in elk duel tot minstens twee goals (29 in totaal).

O Ajax scoorde dit seizoen al 29 keer in het laatste half uur van een Eredivisie-duel, minstens acht keer vaker dan elke andere ploeg en reeds drie doelpunten meer dan de Amsterdammers vorig jaar scoorden na de zestigste minuut.

O Geen speler gaf dit Eredivisie-seizoen meer assists dan David Neres (9), Hakim Ziyech (8) of Frenkie de Jong (7).

O De enige trainer die een affiche in een Eredivisie-seizoen eenmaal met de ene ploeg en eenmaal met het andere team won, was Fritz Korbach in 1993/94 (FC Volendam - SC Cambuur).