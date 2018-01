Oud-Ajacied twijfelt: ‘Mertens was toen veel beter dan Younes nu is’

Bryan Roy twijfelt aan de meerwaarde van Amin Younes voor Napoli. De aanvaller staat op het punt om Ajax in te ruilen voor de Serie A-club, maar komt volgens Roy op belangrijke vlakken tekort. "Napoli staat eerste in de competitie en heeft winnaars nodig, zoals Dries Mertens", vertelt Roy donderdag aan het Italiaanse TMW.

Ook in Italië wordt de vergelijking getrokken met Mertens, die in 2013 overkwam van PSV en een belangrijke kracht werd bij Napoli. "Maar Mertens was toen veel beter dan Younes nu is", zegt Roy. Volgens de oud-Ajacied is een basisplaats niet realistisch voor Younes. "Met alle respect voor Younes, die ik een prachtige carrière gun, maar Lorenzo Insigne is van een ander niveau. Younes is snel en heeft een goed schot, maar steekt er op technisch vlak niet bovenuit."

Roy ziet in de Eredivisie wel een paar voetballers die op termijn zouden kunnen slagen in Italië. "Er zijn een paar interessante spelers, maar die zijn momenteel nog te jong", stelt de voormalig linksbuiten. "Die kunnen over twee à drie jaar over een transfer nadenken, maar dan zullen de rijke Engelse clubs op de voorste rij zitten. Italië moet daar iets aan doen. De Serie A was het hoogst haalbare, maar nu kiezen spelers voor de Premier League."